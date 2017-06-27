Южно-Сахалинск, 27 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Строители главного туристического бренда Сахалина — горнолыжного курорта «Горный воздух» начали рубку леса на горе Красная. Экологи и ученые считают, что «склон Красной изобилует родниками, питающими водозабор реки Еланька, снабжающей Южно-Сахалинск, стройка уничтожит краснокнижные растения и может спровоцировать техногенные оползни, селевые потоки и опасные для людей лавины», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Вырубленная просека на горе Красная

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Активисты общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» обследовали место рубки и выяснили, что уже прорублена просека длиной около 300 метров и шириной около 15.

«Рубку леса ведет ОАО «Южное лесное хозяйство». Гора Красная расположена к юго-западу о города Южно-Сахалинска и соседствует с горой Большевик, склонами которой до недавнего времени и ограничивалась спортивная инфраструктура «Горного воздуха». Теперь же горнолыжный курорт впервые «шагнул» на новый горный массив. Здесь планируется построить подвесную канатную дорогу. Но по нашим данным, положительное заключение государственной экспертизы на проект строительства подвесной канатной дороги отсутствует, более того, проект пока еще не поступал в Управление государственной экспертизы Сахалинской области. В соответствии с действующим законодательством, подготовительные работы для строительства объектов территорий опережающего развития могут выполняться только после представления проектной документации на государственную экспертизу. Кроме того, реализация проекта ведется без обязательного согласования СКТУ Росрыболовства и Роспотребнадзора», — рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

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Склон горы Красная обследовали специалисты Ботанического сада-института ДВО РАН и его Сахалинского филиала. Они установили, что в районе размещения канатной дороги имеются участки массового произрастания четырех видов растений, включенных в Красную книгу России (долгоног крылатосемянный, двулистник Грея, аралия сердцевидная и любка камчатская) и одного, включенного в Красную книгу Сахалинской области (триллиум Смолла). Непосредственно в пятно застройки подъемника попадает около 300 охраняемых Законом растений. Еще несколько тысяч будет уничтожено в случае строительства здесь горнолыжных трасс, что прямо запрещено Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

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По данным нарушениям «Экологическая вахта Сахалина» готовит обращения в Сахалинскую природоохранную прокуратуру.

«Склон горы Красная изобилует родниками, питающими реку Еланька, на которой расположен один из водозаборов Южно-Сахалинска (вырубленная здесь просека уже проходит по одному из ручьев). Строительство на этом склоне масштабной инфраструктуры в случае выпадения аномального количества осадков в теплое время года может спровоцировать техногенные оползни и селевые потоки, а зимой — опасные для людей лавины. Примером развития подобных процессов является горнолыжный курорт «Красная поляна» в Сочи, где в мае этого года мощный сель завалил двухметровым слоем земли и камней станцию канатной дороги G, а на горнолыжных трассах «Горки Город» произошел большой оползень площадью около 3 гектаров», — рассказал старший научный сотрудник Сахалинского филиала Дальневосточного геологического института ДВО РАН, кандидат минералогических наук, инженер-геолог Юрий Генсиоровский.

Позиция ученых и экологов относительно дальнейшего развития «Горного воздуха» заключается в том, что в первую очередь необходимо привести в порядок уже построенную горнолыжную инфраструктуру, полностью включить ее в эксплуатацию.

«Прошедшей зимой новый подъемник на Северном склоне г. Большевик действовал лишь 11 дней, 5 крупных трасс не работали вообще, большинство остальных работали лишь частично, а на постоянно действующих трассах весь сезон встречались камни и земля. Малоснежная зима в данном случае служит слабым оправданием — например, такие трассы, как «Динамо» и «Ски-кросс» не работают уже несколько лет, системы оснежения отсутствуют на большинстве трасс комплекса, а новые подъемники на Северном и Южном склонах и трасса «Север-2» запущены в эксплуатацию без систем водоотведения и дренажа, предусмотренных проектами», — продолжил Дмитрий Лисицын.

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Как сообщало ИА REGNUM, туристическую «Мекку» Сахалина, горнолыжный курорт «Горный воздух» сотрясают строительные скандалы. Экологи и ученые протестуют против уничтожения краснокнижной флоры, «облысения» сопок, угрозы рекам Еланька и Рогатка, которые снабжают Южно-Сахалинск чистой и недорогой водой — вода течет «самотеком». Между тем, региональные власти утверждают, что никакой угрозы ни экологии, ни водоснабжению нет, стройку ведут специалисты, участвовавшие в строительстве олимпийских объектов, которые знают, что делают.