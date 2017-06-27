Китай, 27 июня, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В китайском городе Лицзян, расположенном в провинции Юньнань, состоялся необычный конкурс, организаторы которого предложили всем желающим съесть более 1 кг жареных насекомых на скорость.

Китайская кухня. Скорпионы

По словам организаторов, данное мероприятие было организовано для того, чтобы показать разнообразие обычаев и традиций малых народностей, населяющих КНР. Победителем конкурса стал мужчина по фамилии Пэн, который приехал на конкурс из Чунцина, пишет «Жэньминь жибао».

Мужчине удалось съесть 1,23 кг насекомых всего за 5 минут. Главным призом стал слиток золота 24К. Второе место заняла жительница Гуанчжоу, которая съела около 500 грамм «лакомства».

Участники конкурса на скорость поедали жаренных бамбуковых червей, саранчу, стрекоз и куколку шелкопряда. По словам большинства участников соревнования, поедание — насекомых — это, прежде всего, вызов самим себе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, победитель конкурса по поеданию тараканов скончался вскоре после объявления результатов соревнований. Инцидент произошел еще 5 октября 2012 года в зоомагазине в городе Дирфилд-Бич (США), где проводился конкурс. Когда итоги мероприятия были подведены, 32-летнему местному жителю Эдварду Арчболду, которому удалось съесть больше всего насекомых, стало плохо.