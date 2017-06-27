Москва, 27 июня, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью Politico заявил, что Россия стремится увеличить свой военный потенциал и добилась в этом успеха практически «по всем фронтам».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он пояснил, что растущая военная мощь России беспокоит НАТО: альянс сталкивается с полномасштабной модернизацией Вооруженных сил России. Тем не менее, планы Москвы остаются неясными и в НАТО не могут однозначно утверждать, носят ли они агрессивный характер.

Однако «потенциальную угрозу» руководство альянса воспринимает серьезно. Также Павел отметил, что основным приоритетом НАТО остается усиление борьбы с терроризмом: альянс не может сосредотачиваться исключительно на противостоянии угрозам, исходящим от государств.

Ранее в НАТО неоднократно заявляли о «российской угрозе», в том числе для стран Прибалтики и Польши. Якобы Россия угрожает этим странам своими военными учениями.

Со своей стороны Москва высказывает опасения относительно наращивания военной активности НАТО в Восточной Европе. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 июня на заседании коллегии военного ведомства в Калининграде заявил, что ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению в связи с тем, что НАТО повышает свою активность в Восточной Европе и наращивает свое присутствие в Прибалтике.

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Он также напомнил о ведущейся альянсом работе по совершенствованию инфраструктуры натовских морских портов, аэродромов и других объектов. Оперативная и боевая подготовка НАТО у российских границ набирает активность: в настоящее время там проходят учения. «Балтопс-2017» и «Удар сабли-2017», в которых задействованы более 10 тыс. военнослужащих, десятки кораблей и самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики США В-52.

Когда глава российского военного ведомства летел в Калининград, произошел инцидент с участием истребителя НАТО. Натовский F-16 попытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, его «отогнал» сопровождавший борт Минобороны РФ российский истребитель Су-27.

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НАТО наращивает свою активность и занимается этим под видом «ротации», используя «надуманные предлоги», считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО», — сказал Лавров, уточнив, что НАТО на Востоке стремится освоить геополитическое пространство, оказавшееся «свободным» после распада СССР.

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