Воронеж, 27 июня, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Воронежский шинный завод ожидают новые инвестиции и продолжение модернизации. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, говорилось 26 июня на встрече губернатора Алексея Гордеева с президентом компании Pirelli (ЗАО «Воронежский шинный завод» с февраля 2012 года входит в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и Государственной корпорации «Ростех») Марко Тронкетти Провера. В рамках визита делегации правительства Воронежской области в Итальянскую Республику губернатор побывал в штаб-квартире компании Pirelli & C., SpA в Милане.

(сс) jarmoluk Шины

Стороны обсудили текущее состояние реализации проекта компании Pirelli на территории Воронежской области и перспективы дальнейшего расширения деятельности компании в регионе. Воронежский губернатор подчеркнул, что область готова оказывать все возможные меры государственной поддержки проекту Pirelli и всесторонне содействовать расширению деятельности компании на территории Воронежской области.

Марко Тронкетти Провера подчеркнул, что качество шин, выпускаемых на Воронежском шинном заводе, полностью соответствует международным стандартам Pirelli. Он отметил, что быстрое развитие и достижения завода в области соответствия лучшим корпоративным практикам производства были признаны такими автогигантами как Volkswagen, Ford, Renault, Mercedes и др. По результатам 2015 года ЗАО «ВШЗ» получило приз за самый значительный рост эффективности производства среди всех заводов Pirelli в мире.

В ходе переговоров было отмечено, что в рамках развития проекта планируется осуществить новые инвестиции и продолжить модернизацию воронежского производства, что позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза — до 4 млн шин в год.

Добавим, что 26 июня началась работа официальной делегации правительства Воронежской области в Итальянской Республике. Делегацию возглавляет губернатор Алексей Гордеев. В рамках рабочей поездки будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Воронежской областью и областью Венето Итальянской Республики.

Добавим, что Воронежский шинный завод вошел в состав совместного предприятия международной компании Pirelli и Государственной корпорации «Ростех» в феврале 2012 года. За пять лет в предприятие было вложено 110 млн евро — благодаря этому удалось провести глубокую модернизацию производства, успешно реализовать проект «Воронеж-2», ставший площадкой полного технологического цикла. Новое высокотехнологичное производство рассчитано на выпуск более 2 млн шин в год. В настоящее время ЗАО «ВШЗ» осваивает и серийно производит легковые шины премиального сегмента с посадочным диаметром от 16» до 21». На предприятии работают более тысячи человек.