71% жителей России против отмены новогодних каникул: опрос
Москва, 27 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. К идеи отменить длинные зимние каникулы жители России относятся резко отрицательно: 71% опрошенных высказался против, согласен только каждый пятый (20%), 9% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.
По мнению опрошенных, «это единственное время в году, когда вся семья может собраться дома вместе, когда дети на каникулах и есть время навестить родственников и друзей», «Работающие граждане и так экономят на отпусках, нельзя их лишать возможности отдохнуть и набраться сил».
Вместе с тем предложение сделать 31 декабря официальным выходным днем воспринято одобрили 86% граждан, 8% против и 6% затруднившихся ответить. По мнению большинства, «все равно в этот день никто не работает, только делают вид».
Сделать 18 марта — день воссоединения Крыма с Россией — официальным выходным днем согласны 40% опрошенных, 43% против, 17% затруднились ответить.
«Присоединение Крыма — знаковое событие для России. Его надо сохранить в истории», считают 47% из проголосовавших за выходной в честь возвращения Крыма в состав РФ.
Примечательно, что идея вернуть выходной 7 ноября встречена с большим энтузиазмом: за — 56% респондентов, 25% против, 19% затруднились ответить. «Это наша история. И какой она бы ни была, её надо помнить», считает большая часть опрошенных.
Опрос проведен 22−26 июня 2017 года в 280 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Размер выборки: по 1600 респондентов.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2017 года депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму РФ законопроект, отменяющий «новогодние каникулы» и делающий 31 декабря нерабочим днем. Вместе с тем депутаты предлагают утвердить в России еще два выходных дня: 18 марта праздновать День воссоединения Крыма с Россией и вернуть 7 ноября — День Октябрьской революции.
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