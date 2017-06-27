Москва, 27 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. К идеи отменить длинные зимние каникулы жители России относятся резко отрицательно: 71% опрошенных высказался против, согласен только каждый пятый (20%), 9% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1984. СССР Новый год в Простоквашино

По мнению опрошенных, «это единственное время в году, когда вся семья может собраться дома вместе, когда дети на каникулах и есть время навестить родственников и друзей», «Работающие граждане и так экономят на отпусках, нельзя их лишать возможности отдохнуть и набраться сил».

Вместе с тем предложение сделать 31 декабря официальным выходным днем воспринято одобрили 86% граждан, 8% против и 6% затруднившихся ответить. По мнению большинства, «все равно в этот день никто не работает, только делают вид».

Сделать 18 марта — день воссоединения Крыма с Россией — официальным выходным днем согласны 40% опрошенных, 43% против, 17% затруднились ответить.

«Присоединение Крыма — знаковое событие для России. Его надо сохранить в истории», считают 47% из проголосовавших за выходной в честь возвращения Крыма в состав РФ.

Примечательно, что идея вернуть выходной 7 ноября встречена с большим энтузиазмом: за — 56% респондентов, 25% против, 19% затруднились ответить. «Это наша история. И какой она бы ни была, её надо помнить», считает большая часть опрошенных.

Опрос проведен 22−26 июня 2017 года в 280 населенных пунктах во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Размер выборки: по 1600 респондентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2017 года депутаты КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму РФ законопроект, отменяющий «новогодние каникулы» и делающий 31 декабря нерабочим днем. Вместе с тем депутаты предлагают утвердить в России еще два выходных дня: 18 марта праздновать День воссоединения Крыма с Россией и вернуть 7 ноября — День Октябрьской революции.

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