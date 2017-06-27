Чэнду, Китай, 27 июня, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Спасательная операция в деревне Синьмо в китайской провинции Сычуань была возобновлена вскоре после того, как на поселение сошел повторный оползень. Более 100 кубических метров камней и грязи сошли на деревню примерно в 11:00 по местному времени.

blog.xuite.net Оползень

В результате инцидента никто не пострадал, спасатели продолжают вести поиск 93 пропавших без вести местных жителей. В спасательной операции принимают участие около тысячи спасателей, в том числе кинологи с собаками. Найти живых под завалами пока не удалось, пишет «Чжунго синьвэнь».

Напомним, разрушительный оползень накрыл деревню Синьмо 24 июня примерно в 6:00 по местному времени, когда большинство местных жителей еще спали в своих домах. Причиной схода оползня стали многодневные проливные дожди. На территории КНР введен повышенный «оранжевый» уровень общественной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайским журналистам стало известно о необычном случае спасения трех членов семьи, проживавших в деревне Синьмо в провинции Сычуань, на которую 24 июня сошел оползень. Супружеская пара и их месячный ребенок смогли избежать смерти благодаря плачу младенца.