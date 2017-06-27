Москва, 27 июня, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Известный 95-летний актер Владимир Этуш, госпитализированный 26 июня в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, по-прежнему находится в нейрохирургической реанимации. Об этом сообщили РИА «Новости» в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Дмитрий Дубинский Владимир Этуш на премии Золотая Маска. 2017

«Он (актер) по-прежнему в нейрохирургической реанимации, — рассказали в больнице. — Состояние артиста тяжелое, температура 36,6 градусов».

Владимир Этуш — ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня актер Владимир Этуш попал в больницу с травмами после падения на лестнице у поликлиники.

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