Хьюстон, США, 27 июня, 2017, 09:01 — ИА Регнум. NASA опубликовало фотографию заката на Сатурне, сделанную зондом «Кассини». Об этом 26 июня сообщается на сайте космического агентства.

Https://www.nasa.gov/image-feature/jpl/pia21334/saturnian-dawn Сатурн

Снимок был сделан при помощи широкоугольной камеры 31 марта 2017 года с расстояния приблизительно в 1 млн километров от поверхности Сатурна.

На изображении виден погруженный в темноту силуэт Сатурна, а также неосвещенная сторона ледяных колец планеты-гиганта.

Напомним, зонд «Кассини» выполняет миссию по изучению Сатурна, а также его колец и спутников. Он был запущен с Земли в 1997 году. В июне 2004 года он прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты.

Зонд «Гюйгенс», который «Кассини» нес на борту, впервые опустился на один из спутников Сатурна, Титан, для его изучения в январе 2005 года. Гибель аппарата произойдет 15 сентября 2017 г. К этому времени станция совершит 22 оборота вокруг Сатурна.