Норильск, Красноярский край, 27 июня, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Следственные органы Норильска Красноярского края возбудили уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое малолетних детей 2015 и 2016 г.р., об этом сообщает сегодня, 27 июня, пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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По информации следствия, пожар произошел утром 26 июня в одной из пустующих комнат многоквартирного дома гостиничного типа. Пожар перекинулся на соседнюю комнату, в которой проживала женщина с тремя малолетними детьми. В момент пожара женщина с одним ребенком находилась в больнице, а за двумя малолетними детьми присматривала их 14-летняя родственница.

«В результате пожара от отравления продуктами горения погибли две девочки — 2015 и 2016 г.р. Их 14-летняя родственница, присматривавшая за детьми в отсутствии матери, доставлена в реанимацию с ожогами и термическим шоком», — отметили в ведомстве.

По факту произошедшего следователями было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В ходе следствия было установлено, что поджог пустующей комнаты совершил 9-летний мальчик.

«По предварительной версии следствия, он проник в пустующую квартиру и стал баловаться с огнем, в результате чего произошло возгорание вещей и мусора. Ребенок испугался и убежал», — сообщили в пресс-службе СК.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.