Сана, 27 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Девять мирных жителей стали жертвами авиаударов арабской коалиции в центральной части Йемена. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на свой источник.

Последствия бомбардировки. Йемен

Взрывы прогремели в провинции Мариб в 173 км к северо-востоку от Саны.

«Военная авиация возглавляемой Саудовской Аравией коалиции нанесла ряд авиаударов по жилым домам, расположенным в районе Аль-Месэед, — говорится в сообщении. — В результате инцидента погибли девять мирных жителей, в том числе две женщины».

23 июня пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) Равина Шамдасани заявила, что в результате боевых действий в Йемене с марта 2015 года погибли 4 тыс. 971 мирный житель, 8 тыс. 533 человека получили ранения.

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