Вашингтон, 27 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Кандидатура адвоката Кристофера Рея на должность директора ФБР направлена американским президентом Дональдом Трампом на рассмотрение в Сенат конгресса США, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя карьерные перемены, Рей отметил, что служащие ФБР всегда были для него вдохновляющим примером, в том числе и потому, что в своих делах они руководствуются интересами общества, пишет The Hill.

Стоит отметить, что директор ФБР назначается в США сроком на десять лет.

Предыдущим директором ФБР был бывший заместитель генерального прокурора США Джеймс Коми (с сентября 2013 г. по мая 2017 г.), назначенный при 44-м американском президенте Бараке Обаме.

Скандальное увольнение Коми Трампом связано, как утверждают противники президента, с расследованием «вмешательства России» в президентские выборы 2016 года в США, возглавляемым главой ведомства.

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