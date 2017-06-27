Казань, 27 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Фанаты встретили на территории отеля «Рамада» членов сборной Португалии, которая прибыла в Казань в полном составе для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили.

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Также в Казань вечером 26 июня вновь прибыл Криштиану Роналду. Тренироваться сборная начнет 27 июня на базе «Рубина», а 28 июня состоится полуфинал Кубка Конфедераций со сборной Чили.

Матч пройдет на стадионе «Казань Арена», он начнется в 21.00 мск. Ранее сборная Португалии обеспечила себе полуфинал, разгромив команду Новой Зеландии со счетом 4:0.

По итогам группового этапа турнира сборная Португалии набрала семь очков в группе А. В этот же день в Сочи пройдет полуфинал между сборными Германии и Мексики.

Финал и матч за третье место состоятся 2 июля в Санкт-Петербурге и Москве соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи проходит Кубок конфедераций. Сборная России покинула турнир после поражения от Мексики — команда не смогла выйти из группы.