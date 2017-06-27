Бразилиа, 27 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. В разгар политического и институционального кризиса в Бразилии 26 июня прокуратура выдвинула против президента Мишела Темера обвинения в пассивной коррупции, что стало первым случаем в истории страны, когда против действующего президента выдвигаются уголовные обвинения, сообщает Diario Libre.

Diego DEAA Президент Бразилии Мишел Темер

Совершенные преступления «имеют высокую степень осуждения, вызывают социальные потрясения, дискредитацию, помимо того, что могут производить социальные волнения и недоверие населения, непосредственной жертвы преступной практики», — говорится в 64-страничном обвинительном акте, подписанном Генеральным прокурором Бразилии Родриго Джанотом.

Текст был представлен поздно ночью 26 июня судье Верховного суда Луису Эдсону Фачину, который будет решать вопрос о передаче обвинительного акта в Палату депутатов парламента Бразилии.

Для утверждения в палате депутатов текст обвинения должен получить одобрение не менее двух третей от полного состава Палаты, где Темер на сегодняшний момент сохраняет подавляющее большинство голосов.

В случае если депутаты одобрят ходатайство прокурора, Верховный Суд будет анализировать это дело в его полном объеме, а президент в это время будет отстранен от своих обязанностей в течение 180 дней.

Согласно Уголовному кодексу Бразилии, преступление пассивной коррупции наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 лет, включая денежный штраф.

В обвинительном акте также говорится, что «в период между мартом и апрелем» 2017 года, «со свободной волей и сознательно» Темер «получил для себя через Родриго Роша Лоуреша», уже задержанного по обвинению в коррупции, «неправомерное вознаграждение 500 тыс. реалов» ($150 тыс.).

Эта сумма была «предложена» Жоэзли Батистой, одним из владельцев группы JBS, который, наряду с другими руководителями, сообщил правосудию о том, что бразильский президент получал взятки с 2010 года, и приложил к своим заявлениям аудиозапись, на которой президент молчит или соглашается на возможные преступления.

Прокурор Жанот отмечает, что «в дополнении к получению этой незаконной суммы» Темер и Рош Лоуреш, «приняли неправомерных вознаграждений на сумму 38 млн» реалов (около $11,5 млн).

Между тем, президент Бразилии, выслушав обвинительный акт, заявил, что ничего «не комментирует» по этому делу на данный момент, однако за несколько часов до оглашения решения прокурора выпустил публичное заявление, в котором подтвердил, что «ничто нас не уничтожит, ни меня, ни наших министров».

Напомним, Мишел Темер, будучи вице-президентом Бразилии, принял пост президента на временной основе в мае 2016 года, после объявления импичмента избранному президенту Дилме Русеф, которую уже официально заменил с 31 августа 2016 года.

Если начатый судебный закончится импичментом Темера, то нынешний глава Палаты депутатов Родриго Маиа получит период в 30 дней на то, чтобы созвать две законодательные палаты и выбрать того, кто завершит президентский срок, который заканчивается 1 января 2019 года.

Политический и институциональный кризис в Бразилии, спровоцированный сразу несколькими крупными коррупционными скандалами, включая дело Petrobras, дело Odebrecht и дело JBS, задержал продвижение в бразильском Конгрессе крупных экономических реформ, ожидаемых в бизнес-секторе и непопулярных у населения, таких как реформа труда и пенсионная реформа.

Данные реформы, по заявлению профсоюзов и общественных лидеров, должны были ухудшить положение работников в стране, где в настоящее время количество безработных составляет 14 млн человек.