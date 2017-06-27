Против президента Бразилии выдвинуты уголовные обвинения
Бразилиа, 27 июня, 2017, 08:43 — ИА Регнум. В разгар политического и институционального кризиса в Бразилии 26 июня прокуратура выдвинула против президента Мишела Темера обвинения в пассивной коррупции, что стало первым случаем в истории страны, когда против действующего президента выдвигаются уголовные обвинения, сообщает Diario Libre.
Совершенные преступления «имеют высокую степень осуждения, вызывают социальные потрясения, дискредитацию, помимо того, что могут производить социальные волнения и недоверие населения, непосредственной жертвы преступной практики», — говорится в 64-страничном обвинительном акте, подписанном Генеральным прокурором Бразилии Родриго Джанотом.
Текст был представлен поздно ночью 26 июня судье Верховного суда Луису Эдсону Фачину, который будет решать вопрос о передаче обвинительного акта в Палату депутатов парламента Бразилии.
Для утверждения в палате депутатов текст обвинения должен получить одобрение не менее двух третей от полного состава Палаты, где Темер на сегодняшний момент сохраняет подавляющее большинство голосов.
В случае если депутаты одобрят ходатайство прокурора, Верховный Суд будет анализировать это дело в его полном объеме, а президент в это время будет отстранен от своих обязанностей в течение 180 дней.
Согласно Уголовному кодексу Бразилии, преступление пассивной коррупции наказывается лишением свободы на срок от 2 до 12 лет, включая денежный штраф.
В обвинительном акте также говорится, что «в период между мартом и апрелем» 2017 года, «со свободной волей и сознательно» Темер «получил для себя через Родриго Роша Лоуреша», уже задержанного по обвинению в коррупции, «неправомерное вознаграждение 500 тыс. реалов» ($150 тыс.).
Эта сумма была «предложена» Жоэзли Батистой, одним из владельцев группы JBS, который, наряду с другими руководителями, сообщил правосудию о том, что бразильский президент получал взятки с 2010 года, и приложил к своим заявлениям аудиозапись, на которой президент молчит или соглашается на возможные преступления.
Прокурор Жанот отмечает, что «в дополнении к получению этой незаконной суммы» Темер и Рош Лоуреш, «приняли неправомерных вознаграждений на сумму 38 млн» реалов (около $11,5 млн).
Между тем, президент Бразилии, выслушав обвинительный акт, заявил, что ничего «не комментирует» по этому делу на данный момент, однако за несколько часов до оглашения решения прокурора выпустил публичное заявление, в котором подтвердил, что «ничто нас не уничтожит, ни меня, ни наших министров».
Напомним, Мишел Темер, будучи вице-президентом Бразилии, принял пост президента на временной основе в мае 2016 года, после объявления импичмента избранному президенту Дилме Русеф, которую уже официально заменил с 31 августа 2016 года.
Если начатый судебный закончится импичментом Темера, то нынешний глава Палаты депутатов Родриго Маиа получит период в 30 дней на то, чтобы созвать две законодательные палаты и выбрать того, кто завершит президентский срок, который заканчивается 1 января 2019 года.
Политический и институциональный кризис в Бразилии, спровоцированный сразу несколькими крупными коррупционными скандалами, включая дело Petrobras, дело Odebrecht и дело JBS, задержал продвижение в бразильском Конгрессе крупных экономических реформ, ожидаемых в бизнес-секторе и непопулярных у населения, таких как реформа труда и пенсионная реформа.
Данные реформы, по заявлению профсоюзов и общественных лидеров, должны были ухудшить положение работников в стране, где в настоящее время количество безработных составляет 14 млн человек.