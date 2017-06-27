Амстердам, 27 июня, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Камень, упавший на крышу сарая в Нидерландах в январе 2017, оказался метеоритом, возраст которого 4,5 млрд лет. Об этом 26 июня сообщает Dutch News.

Метеорит

Метеорит весом около 500 граммов упал на сарай в голландской деревне Брук. После того, как владельцы строения обнаружили камень, они передали его в музей естественных наук в городе Лейден.

Ученые установили, что камень есть не что иное, как хондрит шестого типа, возраст которого равен возрасту Солнечной системы.

«Этот камень из района между Марсом и Юпитером, в котором находится большое количество космического мусора и маленьких планет. Оттуда прилетает много метеоритов», — приводит издание слова геолога Лео Кригсмана.

На сегодняшний день метеорит, который является шестым из найденных в Нидерландах, находится в музее на временной основе. В дальнейшем руководство музея планирует его выкупить. Стоимость камня оценивается в 1 тыс. евро.

Напомним, хондритами называют метеориты, которые содержат хондры, сферические или эллиптические образования диаметром не более 1 мм. Считается, что хондриты образовались из протопланетного облака, окружавшего Солнце. Радиоизотопный анализ показывает, что возраст хондритов составляет около 4,5 млрд лет.