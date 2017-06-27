Сеул, 27 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 27 июня сделает вторую попытку назначить министра юстиции, сообщает Reuters.

Флаг Южной Кореи

Первая попытка Муна провалилась после того, как кандидат оказался не подходящим на должность из-за его взглядов на женщин.

Мун занимает должность президента Южной Кореи в течение полутора месяцев, тем не менее он до сих пор не смог сформировать свой кабинет.

Будущий министр юстиции будет отвечать за проведение реформ, которые необходимы для устранения последствий коррумпированного президентства Пак Кын Хе, считает Reuters.

Президент Мун обещал реформировать прокуратуру в стране, таким образом, чтобы она была независима от воли людей, находящихся у власти.

Напомним, предшественница Муна на президентском посту Пак Кын Хе, была отстранена от власти в связи с коррупционным скандалом, в котором была замешана ее подруга, получавшая доступ к документам, представляющим государственную тайну.