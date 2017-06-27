Санкт-Петербург, 27 июня, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Финал Кубка Конфедераций, который пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге, состоится при дождливой погоде, заявил журналистам директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Андрей Пронин ИА REGNUM Флаг Кубка Конфедераций

По его словам, погода в этот день будет «сложная»: облачная и дождливая. Воздух прогреется до 15 градусов тепла. Пока этот прогноз не окончательный — он еще будет обновляться.

Матч в Москве за третье место в турнире также состоится 2 июля. В это время в городе будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха ожидается высокая — от 24 до 27 градусов.

На матчи полуфинала прогноз лучше: в Казани, где 28 июня встретятся сборные Португалии и Чили, ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит около 14 градусов тепла.

В Сочи пройдет полуфинал между сборными Германии и Мексики, там также ожидается переменная облачность без осадков, с наступлением вечера прогнозируется понижение температуры с 23 до 20 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи проходит Кубок Конфедераций. Сборная России покинула турнир после поражения от Мексики — команда не смогла выйти из группы.