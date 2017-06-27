Тель-Авив, Израиль, 27 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Израильская авиация атаковала две цели в секторе Газа в ответ на ракетный удар, нанесенный с этой территории вечером 26 июня. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

ВВС Израиля. F-15i

Отмечается, что самолеты ВВС Израиля атаковали два объекта военной инфраструктуры, принадлежащие террористической организации ХАМАС. Операция стала ответом на взрыв ракеты, упавшей в районе регионального совета Шаар ха-Негев.

Объекты, выбранные в качестве целей, были расположены на севере и на юге сектора Газа. Данные о потерях при атаке отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 июня в южной части Израиля взорвалась ракета, выпущенная из сектора Газа. В результате удара никто не пострадал, разрушений также не последовало — снаряд упал в незаселенной местности.

Ранее, 24 июня, авиация Израиля нанесла удар по позициям сирийской армии. Этому предшествовало падение сирийских снарядов на контролируемую Израилем часть Голанских высот. 25 июня сообщалось об атаке израильских истребителей на сирийскую бронемашину в районе города Эль-Кунейтра в Сирии.

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