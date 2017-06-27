Чита, 27 июня, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Жительница Забайкальского края Наталья Калинина, пожаловавшаяся президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» на предоставленное ей после степных пожаров непригодное жилье, получила квартиру в Чите, говорится в сообщении пресс-службы губернатора края Натальи Ждановой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Калининой подобрана квартира в Чите площадью 45,2 кв. метра, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности региона на квартиру.

Далее квартира на Народной улице будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

Напомним, жительница Забайкальского края осталась без жилья весной 2015 года: степной пожар полностью уничтожил село Шивия, в котором она жила. Власти выделили ей временное жилье, однако оно было непригодным для проживания.

У Калининой есть дочь, которой в 2017 году идти в первый класс. Прописки у семьи не было, они жили в заброшенном доме.

15 июня во время прямой линии с Владимиром Путиным Калинина рассказала о своей ситуации. В ответ глава государства поручил губернатору Забайкалья и прокуратуре выяснить, как были израсходованы выделенные в 2015 году на строительство жилья для погорельцев средства.