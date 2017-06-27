Улан-Удэ, 27 июня, 2017, 08:18 — ИА Регнум. В Бурятии Северобайкальская межрайонная прокуратура после проведённой проверки потребовала устранить нарушения прав работников, привлекаемых на тушение пожаров, и обеспечить их питанием.

Ylvers Пожар в лесу

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 июня, в республиканской прокуратуре, ведомство проверило, как АУ РБ «Северный Лесхоз» соблюдает требования федерального законодательства в сфере охраны лесов от пожаров.

Уточняется, что руководитель тушения лесного пожара, а также руководители лесопожарных организаций обязаны обеспечить работников, участвующих в тушении возгораний, регулярным питанием и питьевой водой.

Однако проверка показала, что замруководителя АУ РБ «Северный лесхоз», руководитель тушения пожара в нарушении требований федерального законодательства не обеспечил организацию регулярного питания работников, привлекаемых на тушение пожара № 10 в квартале 43 Ангоянского лесничества.

16 июня 2017 года у пятерых работников ООО «Форестинвест», привлеченных по плану тушения лесных пожаров на территории Ангоянского лесничества, закончились продукты питания.

Также проверка выявила, что во всех договорах, заключенных АУ «Северный лесхоз» на выполнение работ по тушению лесных пожаров на пожароопасный сезон 2017 года, отсутствует положение, регулирующее организацию питания работников, привлекаемых на тушение.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя АУ «Северный лесхоз».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, это уже не первый инцидент, связанный с прохождением пожароопасного сезона в Бурятии. 26 июня 2017 года стало известно, что из-за лесных пожаров лишился работы глава Прибайкальского лесхоза. В республиканском правительстве ИА REGNUM сообщили, что руководитель лесхоза в Прибайкальском районе не реагировал на сообщения о сильном пожаре в лесу и допустил увеличение масштабов возгорания с 15 до почти 1,5 тыс. га. Соответствующие материалы будут направлены в прокуратуру.

По данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Бурятии, 27 июня проводятся работы по тушению 50 лесных пожаров в 16 районах республики на общей площади около 6,2 тыс. га. Из них действуют 39 очагов возгораний на общей площади 4,2 тыс. га, локализовано 12 очагов на общей площади более 2 тыс. га. В агентстве уточнили, что основной причиной возникновения лесных пожаров являются сухие грозы. На территории Тункинского Национального парка проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров на общей площади более 200 га. Из них три очага локализовано, шесть — продолжают действовать. Также продолжают действовать два очага в Джергинском и Байкальском заповедниках.

В Прибайкальском районе продолжает действовать самый крупный на сегодняшний день лесной пожар. Его общая площадь — около 2,8 тыс. га.

За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировано 12 лесных пожаров на общей площади около 355 га. С огнём борются более 1200 человек. Задействовано более 250 единиц тяжелой и лесопожарной техники. На всей территории Бурятии действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой.