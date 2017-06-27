Улан-Удэ, 27 июня, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Бурятии за сутки площадь лесных пожаров увеличилась с 5,3 тыс. га до 6,2 тыс. га, об этом сегодня, 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

skeeze Огонь в лесу

«На утро 27 июня проводятся работы по тушению 50 лесных пожаров в 16 районах республики на общей площади около 6,2 тыс га», — сообщили в ведомстве.

Также, по информации агентства, за сутки было локализовано 12 очагов пожара на площади около 355 га.

В тушении лесных пожаров задействовано более 1200 человек и 250 тяжелой и лесопожарной техники.

«Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий», — напоминают в РАЛХ.

Напомним, что за выходные дни площади лесных пожаров в Бурятии увеличилась с 2,4 тыс. га до 5,3 тыс. га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на всей территории Бурятии действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для людей запрещен. Штраф на нарушение запрета составляет от 4 до 5 тысяч рублей.