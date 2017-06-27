Москва, 27 июня, 2017, 08:16 — ИА Регнум. После двухдневной коррекции на торгах в Европе продавцы попытались развить новую нисходящую волну от $46,19. Они встретили спрос со стороны покупателей на уровне $45,01. В итоге цена восстановилась до $46,01, а пятничный минимум $45,00 уцелел, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Macd.ru Нефть

Котировки удержались около уровня $46 на ожиданиях снижения запасов сырой нефти на прошлой неделе в связи с временными нарушениями добычи, вызванными тропическим штормом в Мексиканском заливе.

Если отчет Американского института нефти (API) 27 июня отразит сокращение запасов нефти в США, то он может выступить ключевым драйвером для закрепления цены выше $46,60.

Судя по вчерашнему отскоку от $45,01, у покупателей серьезные намерения поднять курс выше $46,60. Повышение котировок до $46,50 до открытия американской сессии станет хорошим знаком для покупателей, так как многие продавцы начнут закрывать короткие позиции после пробоя трендовой линии.

Пока цена торгуется ниже $46,60 медвежий тренд остается сильным и при отсутствии активности покупателей снижение котировок может возобновиться в любой момент.

Напомним, 26 июня торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,34%, до $45,83 за баррель, WTI — на 0,86%, до $43,38 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2017 года на СПбМТСБ выросла на 0,28%, до $43,23 за баррель.

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