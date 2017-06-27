Москва, 27 июня, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сообщил, что приедет в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Olé.

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Марадона приедет для того, чтобы обсудить с Путиным чемпионат мира по футболу 2018 года, а также принять участие в подготовке к проведению турнира.

«Мы вновь поговорим с Путиным. Он мне позвонил и попросил кое-что сделать для чемпионата мира. Я фанат Путина и с радостью откликнусь на его просьбу», — приводит издание слова Марадоны.

Он также отметил, что пару месяцев назад разговаривал с президентом России по телефону, но для него важно обсудить вопрос на личной встрече с президентом.