Москва, 27 июня, 2017, 08:09 — ИА Регнум. С 22 июня за три торговых дня курс доллар/рубль скорректировался на 38% к восходящему движению с 56 рублей до 60,42 рубля. Рубль перешел в контрнаступление на фоне восстановления цен на нефть, покупок ОФЗ и налогового периода в РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Баррель Brent за аналогичный период подорожал на 4,17%, до $46,19. Спрос на российскую валюту поддерживали налоговые выплаты — НДС, НДПИ и акцизы. Индекс государственных российских облигаций России (RGBI) вырос на 0,19%, до 138,11, за три дня — на 0,56%.

Если исходить из коррекции в 38%, то наметившийся восходящий тренд по доллару США от 56 рублей остается в силе. Если учитывать скорость коррекции и падение курса доллара ниже уровня 58,82 (максимум 05.05.17), то бычий импульс угасает.

Сохраняющийся спрос на ОФЗ и популярность кэрри-трейд наоборот усиливают нисходящую коррекцию по доллару. Исходя из этого, нижним пределом коррекции должен стать текущий уровень 58,75 рубля. Снижение курса до 58,16 и ниже, будет указывать на то, что рынок расширил границы диапазона и опять перешел в фазу консолидации.

Сегодня, 27 июня, на азиатской сессии за баррель Brent дают $45,92. Покупатели готовятся к штурму уровня $46,60. Если он сегодня будет пройден, и день закроется выше него, то с продажи рубля можно повременить.

Сейчас на рынке обсуждается возможная встреча президентов США и России в начале июля в Германии в рамках саммита Большой двадцатки. Белый дом готовится к встрече, хотя формат встречи ещё не определен. В Кремле по этому поводу сказали, что встреча пока не готовится. Если встреча будет запланирована, то её ожидания положительно повлияют на динамику курса рубля.

Напомним, 26 июня по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 61,50 копейки (-1,04%), до 58,77 рубля, курс евро — на 75,75 копейки (-1,14%), до 65,72 рубля Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-2.70%), евро/рубль — 298,4 млн евро (-1,35%).

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