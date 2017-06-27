Минск, 27 июня, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Осваивать Африку Белоруссия начнет с Анголы, заявил 26 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром иностранных дел Анголы Жорже Ребелу Пинту Шикоти, сообщает 26 июня пресс-служба главы Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

По его словам, Белоруссия давно знает Анголу, так как активно поддерживала приобретение ею независимости от Португалии в 1975 году, в том числе и военными советниками.

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«Основной контингент военных советников в Анголе был представлен белорусским военным округом, и там было немало белорусов», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Белоруссия заинтересована в развитии отношений со странами Африки, как с «перспективным континентом будущего».

«Если вы не возражаете, мы освоение Африки Беларусью могли бы начинать и с Анголы», — заметил белорусский президент.

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В ответ Жорже Ребелу Пинту Шикоти сказал, что его страна готова работать с Белоруссией для дальнейшего развития совместного сотрудничества.

Напомним, столица Анголы Сан-Паулу-ди-Луанда была заложена португальцами еще в 1576 году, что предопределило развитие страны как колонии Португалии. По различным оценкам, за 300 лет из Анголы были вывезены работорговцами около 5 млн человек. Независимость африканская страна получила только после «революции гвоздик» в Португалии — 11 ноября 1975 года.