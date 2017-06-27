* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Марави, Филиппины, 27 июня, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убивают заложников христиан в филиппинском городе Марави, который был взят под контроль 23 мая 2017 года, пишет информационное агентство T-online.

Lugradar.net Плен

По сообщениям очевидцев, несколько сотен человек остаются заложниками в руках экстремистов, некоторых обезглавливали.

За один месяц террористы убили около 30 мирных жителей. Эту информацию сообщил филиппинский военный, ссылаясь на свидетельства освобожденных жителей, которые сообщают о казни минимум четырех человек.

Представитель военного ведомства Реституто Падилья заявил о том, что экстремисты преследуют христиан, а тех, кто попадает к ним в плен, убивают.

Он также сообщил сведения о том, что те экстремисты, которые хотели сдаться и выйти из рядов боевиков, были убиты своими товарищами.

Падилья говорит о минимум 200 пленных, которые находятся в провинции Минданао, где сейчас введено военное положение.

Как сообщают местные СМИ, более 300 тыс. жителей города Марави и соседних населенных пунктов были вынуждены бежать в другие регионы страны.