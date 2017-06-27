Москва, 27 июня, 2017, 07:54 — ИА Регнум. По информации издания, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт и его помощник Стив Холланд посетили Россию во время Кубка конфедераций 2017 года и оценили условия в каждом из четырех городов — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Strober Автомобильная пробка. Москва

Ситуация с пробками в Москве побудила англичан исключить российскую столицу из числа потенциальных мест для базирования сборной, поскольку аналогичные проблемы английская команда испытывала на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Три года назад команда Роя Ходжсона использовала тренировочную базу в Рио-де-Жанейро, но интенсивный трафик в бразильском мегаполисе привел к тому, что команда длительное время проводила в пробках.

Теперь Англия хочет избежать повторения подобной ситуации и оценивает варианты размещения на юге России около Сочи и Волгограда. Также более подходящим местом может стать база около Нижнего Новгорода.

Представители Германии, как утверждает издание, были впечатлены условиями и климатом в Сочи, где чемпионы мира провели два матча Кубка конфедераций.

Всего FIFA определила 65 тренировочных баз, на которых будут размещаться команды во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Больше трети из них (23) находятся в Москве.