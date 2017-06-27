Суд Мичигана запретил депортацию граждан Ирака из США
Лансинг, США, 27 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Решение ввести временный запрет на депортацию из США ряда граждан Ирака принято судом Восточного округа штата Мичиган, сообщает Associated Press.
Решение было принято 26 июня судьей Марком Голдсмитом в отношении тех граждан Ирака, которых ранее должны были депортировать из США. Вердикт касается не только114 человек, взятых под стражу в районе Детройта (штат Мичиган) 11 июня 2017 года. Теперь из США временно запрещено депортировать всех иракцев, которых американские власти раньше собирались выслать из-за имеющихся судимостей.
Временный запрет введен на две недели. Возможно, что он будет действовать неограниченное время, но пока правомочность суда в этом вопросе устанавливается: за 14 дней будет принято решение, может ли суд Восточного округа штата Мичиган вводить такой запрет на неограниченный срок.
Отмечается, что граждане Ирака (114 человек) не нарушили американское законодательство, прибыв в США, но выяснилось, что у них ранее имелись судимости и правонарушения. Американские власти решили депортировать этих иракцев.
Кроме того, Вашингтон решил депортировать еще ряд иракских граждан — порядка 1,4 тысяч.
Напомним, после инаугурации американский президент Дональд Трамп подписал миграционный указ, ужесточающий меры в отношении перемещенных лиц. Указ «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» был подписан 27 января 2017 года.
Согласно указу, в страну сроком на 90 дней был запрещен въезд граждан некоторых мусульманских стран — Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. Кроме того, указом на 120 дней прекращалась программа приема беженцев.