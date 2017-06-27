Лансинг, США, 27 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Решение ввести временный запрет на депортацию из США ряда граждан Ирака принято судом Восточного округа штата Мичиган, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

Решение было принято 26 июня судьей Марком Голдсмитом в отношении тех граждан Ирака, которых ранее должны были депортировать из США. Вердикт касается не только114 человек, взятых под стражу в районе Детройта (штат Мичиган) 11 июня 2017 года. Теперь из США временно запрещено депортировать всех иракцев, которых американские власти раньше собирались выслать из-за имеющихся судимостей.

Временный запрет введен на две недели. Возможно, что он будет действовать неограниченное время, но пока правомочность суда в этом вопросе устанавливается: за 14 дней будет принято решение, может ли суд Восточного округа штата Мичиган вводить такой запрет на неограниченный срок.

Отмечается, что граждане Ирака (114 человек) не нарушили американское законодательство, прибыв в США, но выяснилось, что у них ранее имелись судимости и правонарушения. Американские власти решили депортировать этих иракцев.

Кроме того, Вашингтон решил депортировать еще ряд иракских граждан — порядка 1,4 тысяч.

Напомним, после инаугурации американский президент Дональд Трамп подписал миграционный указ, ужесточающий меры в отношении перемещенных лиц. Указ «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» был подписан 27 января 2017 года.

Согласно указу, в страну сроком на 90 дней был запрещен въезд граждан некоторых мусульманских стран — Ирана, Сирии, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака. Кроме того, указом на 120 дней прекращалась программа приема беженцев.