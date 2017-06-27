Москва, 27 июня, 2017, 07:42 — ИА Регнум. В России чаще всего жители страны готовят блюда из курицы и картофеля, свидетельствуют результаты исследования компанией «Яндекс» поисковых запросов своих пользователей.

Прилавки супермаркета

Ежемесячно в период с апреля 2016 года по март 2017 года пользователи делали порядка 30 млн запросов на кулинарную тематику. Курица — главный продукт, блюда из которого интересуют жителей России: еженедельно со словами «курица» или «куриный» делается более чем 765 тыс. запросов.

На втором месте по числу обращений оказались запросы со словом «картошка», а на третьем — со словом «мясо». Причем пользователей интересовало, как готовить «мясо по-французски», «в духовке» или «солянку».

Также популярны запросы рецептов различных салатов, особенно «Цезаря» с курицей и салата из крабовых палочек. Следом за салатом идет сладкое, замыкают тройку лидеров по названиям блюд супы.

На шестом месте, после пирогов и соусов, оказались блины. Традиционно рецепты блинов в России чаще всего ищут накануне Масленицы. Самый популярный соус у жителей России — майонез.

Что касается запросов, связанных с едой и кулинарными рецептами, в зависимости от месяца года, то их пик приходится на предновогодние недели и конец апреля — начало мая. Накануне Нового года в основном ищут рецепты оливье, холодца и салатов с ананасами, а ближе к Пасхе — рецепты пасхи и куличей. В мае пользователей интересуют мороженое и окрошка.