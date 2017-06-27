Могадишо, 27 июня, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Мощный взрыв произошел на корабле недалеко от берегов Сомали, сообщает 27 июня Reuters.

Макс Слефогт. Пираты. 1914

Инцидент произошел недалеко от региона Пунтленд, высока вероятность, что взрыв произошел на военном судне.

«Мы слышали мощный взрыв и видели пламя, поднимающееся с корабля», — заявил мэр города Алула в регионе Пунтленд.

«Мне кажется, что корабль принадлежит иностранному государству», — добавил градоначальник.

Также мэр Алулу высказал мнение, что инцидент произошел на военно-морском судне, а не на обычном торговом корабле.

Напомним, у берегов Сомали некогда активную роль играли пираты, после активизации усилий мирового сообщества, они прекратили свою деятельность. Однако за март-апрель 2017 года они вновь активизировали свою деятельность, захватив три корабля.