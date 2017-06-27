Якутск, 27 июня, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Процесс выравнивания энерготарифов в пяти регионах Дальнего Востока запустят с 1 июля 2017 года после того, как закон, где прописаны его механизмы, подпишет президент РФ Владимир Путин. Документ уже одобрен Госдумой в трёх чтениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Принятие законопроекта о механизмах снижения энерготарифов для промышленных потребителей дальневосточных регионов поддержали 317 депутатов. Напомним, что эти изменения коснутся только 5 субъектов ДФО — Чукотки, Колымы, Камчатки, Якутии и Сахалина.

В Чукотском автономном округе разница между действующими и скорректированными после выравнивания тарифами будет заметнее всего, так как снижение составит более 70%. В Якутии электричество для крупных компаний станет дешевле на 51%, в Камчатском крае и Магаданской области — на 38%, на Сахалине — на 35,5%.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка выразил надежду, что выравнивание энерготарифов в регионах ДФО до среднероссийского уровня будет способствовать развитию бизнеса. Суммарная экономия предприятий, как предполагается, составит 27 млрд рублей в год.

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«За каждым новым проектом стоят новые заводы, предприятия, а значит больше рабочих мест для самих дальневосточников. Это одно из ключевых решений для стимулирования экономики региона, оно даст мультипликативный эффект», — заверил глава Минвостокразвития РФ.

После корректировок тарифы в вышеперечисленных пяти дальневосточных регионах будут составлять для предприятий 3,71 рублей за 1 кВт/ч, в то время как раньше на Чукотке он был равен 12,76 рублям, на Сахалине — 5,76, в Якутии — 7,61, в Магаданской области — 6,06, а в Камчатском крае — 5,99.

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Уже известно, что бюджет Якутии получит на выравнивание энерготарифов 15,6 млрд рублей из негосударственных источников. Министр финансов республики Валерий Жондоров подчеркнул, что снижена стоимость электричества будет только для производств, она станет мерой для стимулирование бизнеса и промышленности. Дело в том, что для данных категорий потребителей высокие тарифы — основная доля затрат, которые формируют себестоимость продукции, пояснил руководитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, представители малого бизнеса и население Якутии сочли такое выравнивание тарифов в регионе несправедливым и считают, что цены на электроэнергию нужно доводить до среднероссийского уровня до всех её потребителей, а не только для крупных компаний. 29 мая жители региона высказали это требование на митинге.

Заместитель председателя координационного совета по предпринимательству при главе Якутска Ирина Котенко уверена, что эффект от этой меры, если она останется однобокой, будет всё равно «съедаться» вынужденными накрутками в торговле, которая продолжит платить за электричество по-прежнему много.

«У нас стало настолько невыгодно заниматься предпринимательством при таких тарифах, что пора что-то делать. Обещания о возможном снижении тарифов не успокаивают, а вызывают раздражение в предпринимательской среде», — поясняла Котенко.