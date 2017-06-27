Сеул, 27 июня, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Власти США не ведут борьбу с терроризмом, а заигрывают с различными группировками. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил председатель собрания Исламского совета Ирана Али Ардешир Лариджани на втором совещании спикеров стран парламентов Евразии в Сеуле.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

«Существуют такие страны, как США и другие региональные страны, которые говорят, что они борются с терроризмом, — говорит Лариджани. — Но в настоящее время понятно, что они поддерживают терроризм разными способами».

По его словам, странам Евразии необходимо укреплять безопасность и усиливать борьбу с терроризмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня старший советник верховного правителя Ирана аятоллы Али ХаменеиАли Акбар Велаяти заявил, что введение новых ограничительных мер со стороны США противоречит «ядерной сделке», заключенной в 2015 г.