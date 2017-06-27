Берлин, 27 июня, 2017, 07:31 — ИА Регнум. В Дуйсбурге наряд полиции прибыл на место ДТП для оформления протокола, передает 26 июня информационное агентство T-online.

Полиция Германии

37-летний мужчина снимал все действия полицейских на камеру, и всячески мешал оформлению документов и проведению следствия на месте происшествия.

Полицейские пытались выяснить личность нарушителя порядка, но мужчина оказал им сопротивление, вследствие чего был арестован.

Несколько свидетелей пытались помочь мужчине и оказывали противодействие сотрудникам полиции.

Вскоре к ним присоединились прохожие, и спустя полчаса толпа составляла около 250 человек.

Ее удалось разогнать только благодаря подкреплению полицейских, а также применению газовых баллончиков. Двое нарушителей были задержаны, один из них попал в больницу.

Никто из полицейских не пострадал.