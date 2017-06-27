Санкт-Петербург, 27 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Результаты проверок допинг-проб, взятых у футболистов российской сборной перед Кубком конфедераций-2017, показали отсутствие запрещенных веществ. Об этом заявил директор департамента Международной федерации футбола (FIFA) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, передает RT.

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«Все футболисты сборной России прошли допинг-тестирование перед Кубком конфедераций, все результаты отрицательные», — отметил Смит.

Отмечается, что ранее в FIFA опровергли информацию о том, что игроки сборной России заподозрены в применении допинга в период проведения мирового первенства по футболу 2014 года в Бразилии.

Как отметили в пресс-службе FIFA, все футболисты, участвовавшие в ЧМ-2014, включая российскую команду, сдавали тесты на допинг до и во время турнира. Все исследования показали отрицательный результат.

Заявлению FIFA предшествовала публикация в Daily Mail от 24 июня, где говорилось о допинг-расследовании в отношении российских футболистов, выступавших на ЧМ-2014. Издание отмечало, что в употреблении допинга подозреваются 34 игрока из России, включая всю заявку национальной сборной — 23 футболистов.