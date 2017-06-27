Москва, 27 июня, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Вопрос импичмента президенту Украины Петру Порошенко, который встал на повестке дня по инициативе представителей парламентских партий этой страны, есть ни что иное, как очередная попытка главы парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко напомнить о себе, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Воскресный вечер в Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы

По словам Кедми, Тимошенко является обыкновенным криминальным «кидалой», которая начинала свою политическую карьеру вместе с ее подельником и уголовником, бывшим премьер-министром Украины при президенте Кучме Павлом Лазаренко. Будучи плоть от плоти представителем криминального мира, Тимошенко, как утверждает эксперт, не утратила своей «политической культуры» и в дальнейшем, «кидая» всех своих подельников до последнего момента.

«И сейчас ее один раз кинули. Мадам Нудельман [имеется в виду бывший официальный представитель Госдепартамента США при президенте Бараке Обаме Виктория Нуланд — ИА REGNUM] ее кинула вместе с американцами, лишив ее того, на что она надеялась, что ей обещала фрау Меркель. И американцы поменяли пластинку, решили, что президентом должен быть Порошенко, а не она. И сейчас она хочет взять реванш», — отметил Кедми.

Как утверждает эксперт, это не первая и не последняя ее попытка. Так, еще во время инаугурации Петра Порошенко, Тимошенко пыталась быть как можно ближе к президенту, чтобы ее заметили. Теперь же она осуществляет вторую попытку.

«Когда она вдруг начинает украшать свою вшивость и получает новый имидж, значит, она годится к новой схватке. Сегодня это ее попытка заявить о себе в глазах пробуждающейся Европы, которая не знает, что делать с Украиной… «Вот я, выберите меня», и может быть фрау Меркель заметит ее… То есть, сегодня идет мелкая игра,… чтобы пробраться в верховную власть, а все остальные смотрят,… удастся ей заново получить поддержку Германии… Не удастся — она будет искать что-то другое, она не успокоится. Как это было, так оно и будет», — закончил Кедми эксперт.

Напомним, что разговоры на политическом уровне об импичменте президенту Украины Петру Порошенко начались с инициативы депутатов Киевского областного совета, включая депутатов возглавляемой Тимошенко партии «Батькивщина», которые обратились к Верховной раде с требованием урегулирования процедуры импичмента в стране.

Примерно в этом же время, 23 июня 2017 года, сама Тимошенко заявила, что идея импичмента Порошенко возникла «С того момента, когда он начал зарабатывать на крови, начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением».