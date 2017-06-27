Вашингтон, 27 июня, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Индии Нарендры Моди посетить страну, говорится в заявлении от имени главы государства, распространенного Белым домом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Когда именно состоится визит президента США в Индию — не уточняется. Накануне в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Моди, по итогам которых было сделано совместное заявление.

В нем говорится, что стороны настроены на плодотворную совместную работу в ближайшие годы. В частности, планируется сокращение торгового дефицита между Индией и Штатами, проведение совместных военно-морских учений, укрепление антитеррористического сотрудничества и обмен разведданными.

Кроме того, стороны высказались за оперативное привлечение Пакистаном к ответственности находящихся там виновников ряда крупных терактов — в частности, серии терактов в Мумбаи 26 ноября 2008 года.

Также уточняется, что делегацию США на международном предпринимательском саммите в Индии осенью 2017 года возглавит дочь и помощник президента США Иванка Трамп. Она приняла приглашение Моди возглавить делегацию, сказал Трамп.

Американский президент в ходе переговоров заявил, что Вашингтон и Нью-Дели в настоящее время сходятся во мнениях по большинству актуальных вопросов международной повестки дня, и, в конце концов «согласится по всем».

Он также назвал себя «настоящим другом» Индии, пояснив, что интересы Индии заключаются в том, чтобы США были сильной, процветающей и успешной страной. Аналогичное развитие Индии соответствует и интересам США.