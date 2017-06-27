Тюменская область, 27 июня, 2017, 07:26 — ИА Регнум. Женская сборная России по шахматам впервые выиграла командный чемпионат мира. В решающем поединке российские шахматистки одержали победу на сборной Украины со счетом 3:1.

SteenJepsen Шахматы

Российские спортсменки обеспечили себе победу на турнире после того, как Александра Костенюк сыграла вничью с украинкой Анной Ушениной. Свои партии выиграли Валентина Гунина и Ольга Гиря.

Российские шахматистки взяли золото турнира впервые в истории. Четыре раза они занимали второе место — в 2007, 2009, 2011 и 2015 годах, а в 2013 году в Астане завоевали бронзу.

Напомним, ранее мужская сборная России по шахматам заняла на командном чемпионате мира второе место. Чемпионом в этом году стала команда Китая.