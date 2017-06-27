Сеул, 27 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Введение Вашингтоном санкций в отношении российских и иранских граждан и компаний противоречит взятым ранее на себя обязательствам со стороны США, нарушают международное право и являются вмешательством в дела суверенных государств, заявил на совещании спикеров парламентов стран Евразии 27 июня спикер меджлиса Ирана Али Лариджани.

Александр Хомов ИА REGNUM Тегеран

Лариджани отметил, что практика введения санкций со стороны Вашингтона в отношении независимых государств нарушает Устав ООН.

«Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и являются вмешательством во внутренние дела государств», — сказал он.

По словам иранского представителя, такие действия с внешней стороны нужно предотвращать, создав для этого «механизм против произвольных решений».

Напомним, 13 июня американский Сенат конгресса обнародовал законопроект о новых санкциях в отношении Москвы. Они вводятся как поправки к законопроекту по уже действующим антииранским санкциям.

Стоит отметить, что американский президент Дональд Трамп не имеет права ослабить санкции без разрешения парламентариев, а тем более отменить их.

Следующим этапом введения санкций является одобрение Палаты представителей американского конгресса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня Али Акбар Велаяти, старший советник верховного правителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил, что введение новых санкций со стороны США противоречит ядерной сделке, заключенной в 2015 году.