Брюссель, 27 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Страны НАТО крайне обеспокоены ростом «угрозы» со стороны России, которая пытается увеличить свой военный потенциал практически на всех фронтах. Об этом, как передает издание Politico, сообщил председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Что касается возможностей (ВС РФ), нет никаких сомнений, что Россия развивает свои возможности как в традиционной, так и в ядерной составляющей», — говорит председатель военного комитета Североатлантического альянса.

При этом Павел добавил, что у ВС РФ, которые постоянно проводят учения, есть способность развернуть войска на удаленных расстояниях и «эффективно использовать их вдали от собственной территории».

По его словам, страны военного блока не знают точных намерений Российской Федерации, поэтому воспринимают «потенциальную угрозу» крайне серьезно.

«Мы (НАТО) сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских ВС», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в Калининграде заявил, что на фоне наращивания военной активности НАТО в Восточной Европе ситуация у западных границ России демонстрирует «тенденцию к ухудшению».

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