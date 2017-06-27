Казань, 27 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум.

Вахитовский районный суд Казани 26 июня продлил сроки содержания под стражей для двух фигурантов уголовного дела, возбуждённого в отношении сотрудников «Татфондбанка» и ООО «Инвестиционная компания «ТФБ». В СИЗО оставлены начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и зампредседатель правления ПАО «Татфондбанк» Вадим Мерзляков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу суда.

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Следственные органы считают, что работники финансовых организаций участвовали в хищении денежных средств вкладчиков ПАО «Татфондбанк». С июня по декабря 2016 года путём обмана и ввода в заблуждение свыше 1,1 тысячи вкладчиков убедили перевести деньги под доверительное управление в ООО «ИК «ТФБ». Общая сумма средств превышает 1,17 млрд рублей.

23 июня сроки содержания под стражей по этому же делу были продлены ещё для трёх фигурантов. Гендиректор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, руководитель управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев и экс-председатель правления ПАО «Татфондбанк» Сергей Мещанов останутся под арестом до 2 октября 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Напомним, Мусина задержали в день отзыва лицензии «Татфондбанка». В отношении него СКР возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Позднее стало известно о новом эпизоде в уголовном деле в отношении бывшего предправления банка — он подозревается в злоупотреблении полномочиями по делу о векселе номиналом в 207 млн рублей. Накануне ввода временной администрации в банке вексель этот перестал быть залогом по невозвращенному кредиту ООО «Урман» в 847 млн рублей.

Пострадавшими по делу, в котором помимо Мусина фигурируют ещё пятеро представителей руководства «Татфондбанка» и дочерней инвестиционной компании «ТФБ финанс», стали более 100 человек, ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей.

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"Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.