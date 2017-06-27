Радио REGNUM: первый выпуск за 27 июня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 июня, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Итальянские аграрии: «Серьезная ошибка продлевать санкции против России»;
- Россиянина осудят за попытку прослушки главы Литвы;
- Президент РФ внес в Госдуму Конвенцию Совета Европы об отмывании денег;
- После Telegram — App Store и Google Play? В ГД назвали причину блокировок;
- «Доходы жителей России: желаемое и действительное»;
- Самые выдающиеся люди всех времен и народов — Сталин, Путин, Пушкин.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/375