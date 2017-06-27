Рим, 27 июня, 2017, 07:02 — ИА Регнум. Экономические проблемы, растущая безработица, банкротство банков, ослабление конкурентоспособности, растущая пропасть между Севером и Югом Италии: ни одна политическая партия не способна справиться с проблемами в стране, пишет Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

26 июня власти страны объявили о банкротстве и последующей ликвидации двух проблемных банков: Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca.

Помимо этого, Италия переполнена беженцами, которые пребывают в страну средиземноморским маршрутом: некоторые из них остаются, другие — используют страну как транзитный коридор на пути в другие страны ЕС.

В обоих случаях страна вынуждена выделять финансовые средства на размещение и содержание беженцев.

Что касается выборов, то еще 31 мая итальянские партии пришли к соглашению о системе избирательного права по примеру немецкого парламента, основанного на принципе пропорционального представительства. Итальянским депутатам следовало лишь проголосовать за нововведение.

Но в результате тайного голосования инициатива потерпела неудачу. Предполагалось, что выборы в Италии пройдут также как и в Германии, 24 сентября.

Политический хаос дает о себе знать, пишет издание. Как и когда теперь будут проходить парламентские выборы — снова неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Италии и вопрос необходимости досрочных выборов возник в декабре, после того, как премьер-министр Италии Маттео Ренци ушел в отставку.

Как бы это не было цинично, но европейские партнеры молча наблюдают, как Италия скользит навстречу политической пропасти, добавляет издание.