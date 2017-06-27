Петропавловск-Камчатский, 27 июня, 2017, 06:29 — ИА Регнум. Семитонный позолоченный купол установили на Камчатке на первый и пока единственный на Дальнем Востоке Морской собор, который станет уникальным храмом-памятником — в нём будут увековечены имена всех моряков и рыбаков, не вернувшихся из моря.

Pravperm.ru Золотой купол

Читайте также: В столице Камчатки на сквер главного храма потратят 42 млн рублей

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM священнослужители, планируется, что после завершения всех работ, Морской собор освятит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который специально для этого приедет на полуостров. Пока же строительство комплекса продолжается.

Согласно проекту, высота Морского собора вместе с куполом составит 41 метр, он будет вмещать до 500 прихожан. К настоящему времени на строительной площадке выполнены основные бетонные работы. Следующими этапами станут обустройство кровли и фасада, внутренняя отделка. Кроме того, на прилегающей территории планируется создать парк.

«Когда-то на этом месте стояла церковь, которая была посвящена морякам и рыбакам полуострова. Наверное, это было предопределено свыше, что Морской собор строится на Камчатке, и именно на этом месте. Что символично, верхняя часть храма будет стилизована под маяк, где будет установлен прожектор», — отметил на церемонии поднятия купола зампред правительства края Владимир Галицын.

Практически все работы на объекте выполняются силами епархии, лишь на самые сложные из них приглашают специалистов со стороны. Нижний храм собора уже открылся, его освятили в июле 2015 года. В нем поместили мемориальные таблички с именами камчатских моряков и рыбаков, которые не вернулись из моря. Кроме того, планируется, что система освещения собора будет построена таким образом, что он станет дополнительным ориентиром для кораблей и судов, заходящих в Авачинскую бухту.

Читайте также: Камчатская епархия: на стройке колокольни собора начаты высотные работы

Также в обустройстве храма предусмотрена морская и рыбацкая тематика — в настенной росписи, атрибутике, оформлении иконостаса. Это якоря, штурвалы, азимуты, рыба, которая является особым символом и в христианстве. Такая символика уже присутствует в нижнем храме собора.

Решение о сборе средств и начале строительства храма было принято в ноябре 2012 года Петропавловской и Камчатской епархией совместно с представителями региональной общественной организации «Камчатское Морское собрание». Местом для строительства выбрали сопку Радиосвязи. Первый камень собора был заложен 28 августа 2013 года.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петропавловска-Камчатского потратят 42 млн рублей на обустройство сквера возле главного храма Камчатки — Кафедрального собора. За эти деньги подрядчик до осени должен будет уложить тротуарную плитку, поставить подпорные стены, провести отделочные работы с облицовкой стен гранитными плитами.