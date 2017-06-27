Анкара, 27 июня, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Миграционная сделка ЕС — Турция не работает: страны ЕС принимают в пять раз больше беженцев, чем это было оговорено в соглашении, пишет 27 июня Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Напомним, соглашение между Анкарой и Брюсселем было подписано в марте 2016 года. Сделка подразумевает высылку нелегально прибывших в Грецию беженцев обратно в Турцию. Все финансовые расходы на себя берет ЕС.

Таким образом, в марте 2016 года 1210 беженцев, попавших на греческие острова, были отправлены в Турцию. В это же время 6254 сирийских беженцев проникли в ЕС, 2270 из которых — в Германию.

В соглашении оговаривалось, что на каждого нелегально перемещенного беженца, отправленного с Греции в Турцию, в страны ЕС из Турции принимался один сирийский беженец.

По факту принимались пять беженцев на одного отправленного в Турцию мигранта.

Касается ли это миграционной сделки или нелегальной миграции: процесс переселения беженцев сложно отследить, это показывает, что миграционная сделка работает неэффективно, пишет издание.