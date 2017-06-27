Якутск, 27 июня, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Водопроводная вода в Якутске низкого качества и не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. К такому выводу пришли в ходе проверок Роспотребнадзор и прокуратура, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В надзорных органах уверены: водоснабжающая компания должна была обеспечивать качество воды. Но АО «Водоканал», сообщили в пресс-службе прокуратуры, не смог доказать, что предпринимал какие-либо меры в этом направлении. Учитывая это, компании определили штраф в 20 тыс. рублей в качестве наказания за низкое качество водопроводной воды.

Административное дело в отношении АО «Водоканал» было возбуждено по статье 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде), так как показатели цветности и мутности воды были значительно превышены.

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Как сообщало ИА REGNUM, качество воды в Якутске жители города в блогах характеризовали фразой «вонючая жёлтая жижа с песком». Цвет её часто доходит до тёмно-коричневого, а песка может быть много. Председатель комиссии по городскому хозяйству и экологии думы Якутска Сергей Черных называл фактором, усугубляющим эту проблему, то, что АО «Водоканал» находится исключительно в ведении республики и не подчиняется городу. Вопрос выделения средств на приобретение пакета акций «Водоканала» будет рассмотрен депутатами на ближайшей сессии.

Власти города надеются, что проблему качества воды также решит ввод в эксплуатацию нового водозабора, строительство которого завершится через год. Но депутат республики Гаврил Парахин считает, что надолго это ситуацию не изменит. Дело в том, что водозабор строят на песке, к нему ещё нужно будет подвести воду, и неизвестно, насколько долго после этих корректировок русло реки Лена останется в том месте, где город намерен брать воду.