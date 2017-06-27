Чита, 27 июня, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров введён на территории Забайкальского края с 27 июня по решению губернатора региона. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Введён режим чрезвычайной ситуации и установлен региональный уровень реагирования в связи с установлением сухой ветреной погоды и высокими среднесуточными температурами воздуха на большей части Забайкальского края, способствующими повышению класса горимости, а также большим количеством зарегистрированных природных пожаров», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что министерству поручено обеспечить своевременное реагирование сил лесопожарных формирований, а также тушение природных пожаров в день их обнаружения.

Как передавало ИА REGNUM, за минувшие выходные, 24−25 июня, количество лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилось более чем в три раза. По состоянию на утро 26 июня на территории лесного фонда края действовало более 30 лесных пожаров в 13 районах на общей площади свыше двух тысяч гектаров.

С 9 июня на территории края действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 3000 рублей.