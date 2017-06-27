Чита, 27 июня, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Государственная инспекция Забайкальского края поддержала инициативу алтайских депутатов — проект Федерального закона о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ — в части ужесточения требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из письма главы Государственной инспекции Забайкальского края Татьяны Мартемьяновой, полученного алтайскими коллегами.

Светлан Шаповалова Строительство в Барнауле

«Инспекция согласна с предложенными изменениями, в случае поступления на согласование проекта закона, готова поддержать указанную инициативу», — говорится в письме.

Напомним, инициативу о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ депутаты Алтайского краевого законодательного Собрания (АКЗС) одобрили на майской сессии. Она направлена на то, чтобы регионам разрешили вводить на своих территориях обязательную государственную экспертизу значимых объектов. Алтайские законодатели предлагают также наделить органы государственного строительного надзора правом обжалования заключений частной экспертизы, усилить требования к аттестации физических лиц, которые занимаются подготовкой заключений экспертизы, увеличив их стаж работы в этой сфере с 5 до 7 лет.

Дальнейшая судьба алтайской инициативы зависит от мнения руководителей других российских регионов и депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации.

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«Негосударственное экспертное учреждение должно иметь специалистов, обладающих специальными знаниями высокого (экспертного) уровня для обеспечения проверки представленных проектных решений на все указанные виды безопасности и гарантировать при полном следовании проекту безопасность будущего объекта. Однако на практике при осуществлении регионального государственного строительного надзора выявляются случаи наличия грубых недостатков и нарушений в проектной документации при наличии положительных заключений негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Учитывая особую важность рассматриваемого вопроса, ряд застройщиков обеспечил повторное проведение экспертизы проектной документации в форме государственной экспертизы.

Первые результаты показали, что из 8 повторно проверенных государственным экспертным учреждением проектов только 2 содержат незначительные отклонения от требований технических регламентов, а в остальных случаях имеются существенные недостатки, в том числе влияющие на конструктивную надежность и безопасность запроектированных объектов капитального строительства», — пояснял в ходе сессии АКЗС председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунев.

Угрозу безопасности объектам строительства он видит в том, что на сегодняшний день на большинстве строящихся объектов (за исключением бюджетных) строительство ведется по проектам, имеющим заключение негосударственной экспертизы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на пресс-конференции.

Общественный резонанс данная тема получила после обрушения кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее.

В частности, речь идет о строящимся многоэтажном жилом доме ул. Балтийской, 96 в Барнауле.

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Несмотря на это, часть застройщиков продолжает настаивать на незаконности письма Алтайской госинспекции о проведении государственной экспертизы проектной документации. В то время, как сами инспекторы инспекторы подчеркивают рекомендательный характер письма и поясняют, что от строителей требуется на стадии строительства (а не когда наступит момент сдачи в эксплуатацию) исключить факторы, влияющие на сроки окончания строительства жилья и его безопасную эксплуатацию.