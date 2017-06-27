Мадрид, 27 июня, 2017, 05:34 — ИА Регнум. Останки Сальвадора Дали эксгумируют для проведения ДНК-теста по запросу 60-летней Пилар Абель, которая утверждает, что является дочерью живописца, пишет Die Tagesschau.

Сальвадор Дали. Автопортрет с «Юманите». 1923

Об этом суд Мадрида постановил 26 июня в связи с отсутствием другого биологического материала, с помощью которого можно было бы установить отцовство, которое женщина пытается доказать уже не первый год.

ДНК-тест будет проведен на базе Национального института токсикологии.

По словам Абель, ее мать работала недалеко от дома Сальвадора Дали в Кадакасе в 1955 году, где у нее закрутился тайный роман с художником. Об этом Абель рассказала ее бабушка.

Сам Дали был в браке с русской эмигранткой с 1934 года, у них не было детей.

Если ДНК-тест покажет, что Пилар Абель действительно является дочерью одного из самых успешных и противоречивых художников XX века, то она будет иметь определенные права при продаже произведений отца, пишет издание.