Хабаровск, 27 июня, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Половина экипажа печально известного российского сухогруза «Анатолий Торчинов» репатриирована на родину. Истинный владелец судна, ОАО «Сахалинское морское пароходство», изъяло теплоход у нерадивого арендатора и спасает моряков за свой счет, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM «Анатолий Торчинов» будет продан за долги

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Старейшая в России судоходная компания — «Сахалинское морское пароходство"(SASCO) — являющаяся истинным владельцем т/х «Анатолий Торчинов», изъяло судно у компании «МВ-Лайн», оказавшейся безответственным арендатором. 8 моряков уже отправлены на родину, им частично выплачена заработная плата, с моряками, оставшимися на борту, компания заключила временные контракты. При этом, действие контрактов начинается с 16 июня. Все это SASCO делает за собственный счет.

«Поскольку кто-то должен оставаться на судне, СахМП подписало контракты с частью экипажа, которые останутся на судне до момента его продажи. Людей обеспечили продуктами и водой до конца месяца. Представители пароходства постоянно находятся на связи с моряками», — рассказал официальный представитель ITF (Международного профсоюза моряков) на Дальнем Востоке Петр Осичанский.

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Всего долг «МВ-Лайн» перед экипажем составляет 4,3 млн рублей.

«Сейчас переговоры с «МВ-Лайн» о полном погашении долга экипажу ведет Сахалинское морское пароходство. Скорее всего, полный расчет будет произведен после продажи судна. Дата торгов пока неизвестна, но, как говорится, «процесс пошёл», — добавил Петр Осичанский.

Как сообщало ИА REGNUM, российский сухогруз «Анатолий Торчинов» был брошен в китайском порту Шидао арендатором судна, компанией «МВ-Лайн». Платить зарплату морякам перестали 1 января 2017 года, а 1 июня «МВ-Лайн» полностью прекратила снабжение судна. Люди остались в чужой стране без денег, еды, воды, лекарств и топлива.

Моряки обратились за помощью в посольство РФ в Китае, но помощи не последовало. После обращения РПСМ в СМИ к ситуации подключилась Дальневосточная транспортная прокуратура и СК на транспорте.

«МВ-Лайн» уже неоднократно попадала в поле зрения РПСМ и правоохранительных органов. Незадолго до истории с «Анатолием Торчиновым» экипаж еще одного судна компании — «Горнозаводска» — объявил забастовку в Приморье. Аналогичная ситуация имела место на теплоходе «Белив». Там зарплату морякам выплачивали лишь после вмешательства профсоюза и прокуратуры. В 2014 году в Японском море затонуло судно компании «Полайн», 2 моряка погибли.