Вашингтон, 27 июня, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Руководство телекомпании CNN приняло заявления об увольнении от троих своих сотрудников после скандала с удалением материала, касающегося расследования предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с Россией, сообщается на сайте телеканала.

red, white, and black eyes forever CNN Center

Уточняется, что с работы уволены связанные с выходом данной публикации исполнительный редактор отдела расследований Томас Фрэнк, редактор Эрик Личтблау, а также Лекс Хэрис, который осуществлял контроль за работой этого отдела.

Как указывается в сообщении, проведённое в телекомпании внутреннее расследование показало, что при подготовке статьи не были соблюдены редакционные правила, так как обычно подобные материалы перед публикованием проходят проверку в нескольких отделах.

Отмечается также, что материал был подготовлен со ссылкой на один единственный анонимный источник, и потому был слишком «сырым» для публикации и «не соответствовал редакционным стандартам». При этом подчёркивается, что данный факт ещё не означает, что содержащаяся в статье информация была недостоверной.

Напомним, ранее телеканала CNN удалил со своего сайта публикацию от 22 июня, в которой утверждалось, что Сенат США якобы ведёт расследование, касающееся возможных связей одного из представителей переходной команды Дональда Трампа Энтони Скарамуччи с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Позднее стало известно, что руководство телекомпании ужесточило правила публикации материалов, касающихся России. Теперь все видеосюжеты, редакционные статьи и публикации в соцсетях о России должны предварительно согласовываться с руководством.