Якутск, 27 июня, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Инициатива депутатов Госдумы по расширению понятия взятки и незначительному увеличению наказания за неё является имитацией борьбы с коррупцией, так как не нацелена на устранение её корневых причин. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров.

Советский плакат Смерть взятке. 1923

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«Вместо системной работы органы власти России занимаются профанацией антикоррупционной политики, — считает общественник. — К сожалению, государство давно отказалось от комплексных и последовательных мер противодействия коррупции и фокусируется на единичных незначительных инициативах, которые затрагивают лишь низовую коррупцию. В условиях неудовлетворительной работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению взяток высокопоставленными чиновниками эта инициатива, как и масса других, будет неэффективной».

Чтобы борьба со взяточничеством в России стала действительно более действенной, Степан Петров предлагает, в первую очередь, расширить круг родственников чиновников, в отношении которых предусмотрено проведение контрольных мероприятий, так как привлекаться для пособничества в сокрытии незаконно полученных доходов и активов могут не только супруги и дети, но и родители, братья, сестры, а также родственники детей, дедушки, бабушки и так далее.

Общественник также считает необходимым обеспечить объективное рассмотрение сообщений о коррупционных правонарушениях, повысить ответственность чиновников, правоохранителей и судей за нарушения прав граждан, упростить процедуру привлечения судей к уголовной ответственности и проведения в их отношении оперативно-розыскных мероприятий путем изменения Закона о статусе судей и Уголовного кодекса.

Кроме того, необходимо соблюдать пункт 6 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» о запрете направлять жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

А пока, по мнению Степана Петрова, без принятия всех этих мер, в России правоохранители не могут обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания и равенства всех перед законом независимо от статуса: от учителей и врачей до министров и депутатов. Коррупционная статистика по взяткам, считает он, делается за счет мизерных взяток низового уровня бюджетников и правоохранителей (учителей, врачей, инспекторов ДПС, Роспотребнадзора, пожарной охраны и других).

«Я полагаю, что в условиях неэффективной правоприменительной практики, когда взяточничество крупных чиновников просто не расследуется, многие подобные законодательные инициативы обречены на провал. Наказание за коррупционные преступления потеряло свой смысл. Привлечение чиновника за коррупцию стало не результатом осуществления правосудия, а итогом отсутствия достойной крыши и недостатка денег для откупа от правоохранителей», — высказал мнение общественник.

Он также придерживается точки зрения, что, к примеру, в России почти не расследуется взяточничество судей через посредников и, даже обладая оперативной информацией, органы ФСБ, зачастую, не занимаются оперативной разработкой судьи.

«Изменения в уголовное законодательство должны быть продуманы и приниматься вкупе с другими мерами, обеспечивающими их эффективность и результативность. Антикоррупционная политика должна иметь комплексный и системный характер. Прежде всего, борьба должна быть нацелена на противодействие организованным преступным сообществам, состоящим из чиновников, правоохранителей и судей под руководством глав субъектов», — отметил также Степан Петров.

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Общественник объясняет, откуда берётся возможность бездействовать правоохранительным органам, не пресекая коррупционные преступления несовершенством механизма рассмотрения обращений граждан: в большинстве случаев сообщения о коррупции на региональном уровне возвращаются на тот же уровень, «то есть, фактически, к тем же коррупционерам».

Одной из причин неэффективности борьбы с коррупцией Степан Петров называет бездействие контрольных органов, когда они не передают материалы в правоохранительные органы и не инициируют возбуждение уголовных дел.

«Именно так, зачастую, действуют руководители органов финансового контроля Якутии, исполняя неформальные указания высших должностных лиц и становясь соучастниками коррупционных преступлений. На региональном уровне проблема противодействия коррупции заключается в бездействии местных правоохранительных органов и замалчивании фактов взяточничества», — придерживается мнения общественник.

Бороться с этим он предлагает путём направления в регионы комплексных проверок федеральных правоохранительных органов и созданием региональных общественных комиссий по проверке материалов всех контрольных органов. Эти предложения были ранее изложены в резолюции митинга против коррупции, проведенного в июне в Якутске общественной организацией республики «Сомого Куус (Объединенная Сила)», напомнил также Степан Петров.

«Необходимость проведения независимой федеральной проверки обусловлена тем, что на основании имеющихся сведений и оперативной информации можно предположить, что в Якутии действует организованное преступное сообщество, состоящее из чиновников, правоохранителей и судей», — считает Петров.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы предложили ужесточить наказание за дачу и получение взятки и расширить понятие взяточничества, дополняя его получением «неимущественных преимуществ». Кроме того, инициируется введение ответственности для третейских судей: злоупотребление полномочиями для них будет караться лишением свободы сроком до трех лет.